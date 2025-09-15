Dreharbeiten im Harz „Mein Lokal, Dein Lokal“: Sternekoch Robin Pietsch besucht sein Wernigeröder Lieblingsrestaurant „Orchidea Huong“
Das Geheimnis ist gelüftet: Robin Pietsch ist für die beliebte TV-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ in seiner Harzer Heimat unterwegs. Ein Halt darf dabei nicht fehlen: Sein Lieblingsrestaurant „Orchidea Huong“ in Wernigerode. Welche Geheimnisse er während der Dreharbeiten erfährt.
Aktualisiert: 15.09.2025, 18:13
Wernigerode. - Heimspiel für Robin Pietsch: Der Sternekoch ist mit einem Drehteam für die Vorabend-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ im Harz unterwegs. Eine Station ist eines seiner Lieblingsrestaurants, verrät der 36-Jährige: das „Orchidea Huong“ in Wernigerode. Bei seinem Besuch entlockt er der Besitzerin Huong Trute einige Geheimnisse.