Das Geheimnis ist gelüftet: Robin Pietsch ist für die beliebte TV-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ in seiner Harzer Heimat unterwegs. Ein Halt darf dabei nicht fehlen: Sein Lieblingsrestaurant „Orchidea Huong“ in Wernigerode. Welche Geheimnisse er während der Dreharbeiten erfährt.

Restaurantchefin Huong Trute aus Wernigerode lüftet für den Sternekoch Robin Pietsch bei Dreharbeiten für "Mein Lokal, Dein Lokal" ihre Küchengeheimnisse.

Wernigerode. - Heimspiel für Robin Pietsch: Der Sternekoch ist mit einem Drehteam für die Vorabend-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ im Harz unterwegs. Eine Station ist eines seiner Lieblingsrestaurants, verrät der 36-Jährige: das „Orchidea Huong“ in Wernigerode. Bei seinem Besuch entlockt er der Besitzerin Huong Trute einige Geheimnisse.