Erfolgreiche Premiere auf Straßenbahngleisen Draisinenfest in Magdeburg soll mit mehr Fahrzeugen wiederholt werden
Mit einer Draisine über Straßenbahnschienen zu fahren - das soll auch 2026 wieder möglich sein. Nach der erfolgreichen Premiere könnte es dann auch mehr Fahrzeuge geben.
08.09.2025, 10:22
Magdeburg. - Das erste Draisinenfest im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld war für die Organisatoren ein voller Erfolg. „Wir hatten weit über 600 Fahrten“, bilanziert Roland Zander, Sprecher der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA), nach der Veranstaltung am 6. September 2025.