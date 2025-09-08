weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Erfolgreiche Premiere auf Straßenbahngleisen: Draisinenfest in Magdeburg soll mit mehr Fahrzeugen wiederholt werden

Mit einer Draisine über Straßenbahnschienen zu fahren - das soll auch 2026 wieder möglich sein. Nach der erfolgreichen Premiere könnte es dann auch mehr Fahrzeuge geben.

Von Stefan Harter 08.09.2025, 10:22
Rasant ging es in Magdeburg mit einer Draisine über Straßenbahnschienen. Foto: Peter Gercke

Magdeburg. - Das erste Draisinenfest im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld war für die Organisatoren ein voller Erfolg. „Wir hatten weit über 600 Fahrten“, bilanziert Roland Zander, Sprecher der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA), nach der Veranstaltung am 6. September 2025.