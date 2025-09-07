Seine Premiere beim Pferdemarkt in Havelberg hat der neue Sicherheitsdienst aus Magdeburg gut gemeistert. Es gab aber auch Grund für eine Anzeige gegen einen Autofahrer.

Nicht jeder zeigt beim Pferdemarkt Verständnis für Vorgaben

Solche Überfahrsperren gab es auf dem Pferdemarkt in Havelberg. Der Sicherheitsdienst kontrollierte die Zufahrten.

Havelberg. - Über viele Jahre hat der Havelberger Sicherheitsdienst den Pferdemarkt begleitet. Weil der Chef in den Ruhestand gegangen ist, musste sich die Hansestadt für dieses Jahr nach einem neuen Partner für dieses Feld umschauen. Mit dem MS Sicherheitsdienst wurde eine Alternative gefunden.