Die Schneider Schreibgeräte GmbH investiert kräftig in ihren Standort in Wernigerode. Im Gewerbegebiet Stadtfeld gibt es mit dem Umbau der Stifte-Fabrik neue Arbeits- und Ausbildungsplätze.

Millioneninvestition in Wernigerode: So baut Schneider Schreibgeräte seinen Harzer Standort um

Diese Silotürme hat die Schneider Schreibgeräte GmbH an ihrem Werk in Wernigerode errichtet, links ist die neue Kühlanlage zu sehen.

Wernigerode. - Vier neue große Silo-Türme vor dem Werk der Schneider Schreibgeräte GmbH in Wernigerode lassen Harzer rätseln: Was ist los am Standort des Familienunternehmens? Dabei geht es um eine Millioneninvestition, heißt es auf Anfrage aus der Firmenzentrale in Schramberg im Schwarzwald.