Die Entscheidung ist gefallen – jetzt beginnt die Vorbereitung für den Bau von Schierkes neue Skirollerstrecke. Wann Harzbesucher und Einheimische das neue touristische Angebot frühestens testen können.

Millionenprojekt für den Harz: So geht es weiter mit der Skiroller-Strecke in Schierke

Direkt hinter dem Schierker Parkhaus - am Loipeneinstieg - soll der neue Skiroller-Parcours starten.

Schierke/Wernigerode. - Schierke im Harz bekommt eine neue Attraktion. Für 2,5 Millionen Euro wird eine Asphaltrundpiste für Skiroller, Rollerblades und Ähnliches in den Wald gebaut. Wernigerodes Stadtrat hat bereits grünes Licht gegeben. Damit ist die erste Hürde genommen.