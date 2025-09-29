weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Neues Angebot: Millionenprojekt für den Harz: So geht es weiter mit der Skiroller-Strecke in Schierke

Neues Angebot Millionenprojekt für den Harz: So geht es weiter mit der Skiroller-Strecke in Schierke

Die Entscheidung ist gefallen – jetzt beginnt die Vorbereitung für den Bau von Schierkes neue Skirollerstrecke. Wann Harzbesucher und Einheimische das neue touristische Angebot frühestens testen können.

29.09.2025, 06:00
Direkt hinter dem Schierker Parkhaus - am Loipeneinstieg - soll der neue Skiroller-Parcours starten.
Direkt hinter dem Schierker Parkhaus - am Loipeneinstieg - soll der neue Skiroller-Parcours starten. Foto: Ivonne SIelaff

Schierke/Wernigerode. - Schierke im Harz bekommt eine neue Attraktion. Für 2,5 Millionen Euro wird eine Asphaltrundpiste für Skiroller, Rollerblades und Ähnliches in den Wald gebaut. Wernigerodes Stadtrat hat bereits grünes Licht gegeben. Damit ist die erste Hürde genommen.