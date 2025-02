Ausflugsziel in Wernigerode Miniaturenpark im Harz rüstet sich für neue Saison: Was Besucher ab April erwartet

Der Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode hat sich mit einem Besucherrekord in die Saisonpause verabschiedet. Danach ist es in der Anlage am Dornbergsweg ruhig geworden. Aber nur auf den ersten Blick.