weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Miss Deutschland 2026: Gewinnerin bei Schönheitswettbewerb Wernigerode

Beauty-Event in Wernigerode Miss Deutschland 2026: Blicke hinter die Kulissen der Schönheitsköniginnen-Wahl im Harz

52 Frauen zwischen 16 und 49 Jahren wetteifern in Wernigerode um die Titel Miss und Misses Deutschland 2026. Wer den Wettbewerb im Harzer Kultur- & Kongresshotel gewonnen hat und warum Schönheitsköniginnen noch nicht ausgedient haben.

Von Tom Koch Aktualisiert: 07.01.2026, 13:51
Die drei Erstplatzierten um den Titel „Miss Deutschland“ im Harzer Kultur- & Kongresshotel in Wernigerode: (von links) „Miss Süddeutschland“ Aileen Sager (2. Platz), „Miss Sachsen“ Beatrice Bodug (1. Platz) und „Miss Oberfranken“ Anastasia Lamanov (3. Platz).
Die drei Erstplatzierten um den Titel „Miss Deutschland“ im Harzer Kultur- & Kongresshotel in Wernigerode: (von links) „Miss Süddeutschland“ Aileen Sager (2. Platz), „Miss Sachsen“ Beatrice Bodug (1. Platz) und „Miss Oberfranken“ Anastasia Lamanov (3. Platz). Foto: Matthias Bein

Wernigerode. - Ein körpergroßer Spiegel und Mobiltelefone im „Selfie-Modus“, das sind die unverzichtbaren „Requisiten“ am Montagabend, 5. Januar, in Wernigerode. Das HKK-Hotel ist zum dritten Mal Veranstaltungsort für eine Schönheitskonkurrenz. Junge und reifere Frauen im Alter von 16 bis 49 Jahren präsentieren sich im Wettbewerb um die Krone.