  4. Unfall zwischen Allrode und Stiege: Motorradfahrer (22) im Harz schwer verunglückt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein junger Motorradfahrer ist auf der L95 im Harz schwer verletzt worden, nachdem er in einer Kurve die Kontrolle verlor und gegen einen Baum prallte. Rettungswagen, Feuerwehr und der Hubschrauber „Christoph 36“ waren im Großeinsatz.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 02.03.2026, 12:23
Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 37“ – hier auf der neuen, verschiebbaren Rettungsplattform des Südharz-Klinikums Nordhausen – in diese Unfallklinik geflogen.
Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 37“ – hier auf der neuen, verschiebbaren Rettungsplattform des Südharz-Klinikums Nordhausen – in diese Unfallklinik geflogen. Foto: Südharz-Klinikum Nordhausen

Allrode. - Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer aus einem Ortsteil der Gemeinde Nordharz ist am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 95 zwischen Stiege und Allrode in einen Unfall verwickelt worden.