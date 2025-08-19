Ziehen wirklich vorrangig Rentner aus Berlin und Hamburg nach Wernigerode? Eine aktuelle Auswertung der Stadtverwaltung zeigt, woher die meisten Zuzüge tatsächlich kommen – und welche Altersgruppen die Harzstadt besonders attraktiv finden. So überraschend sind die Ergebnisse.

Mythos Rentner-Zuzug: Wer tatsächlich nach Wernigerode zieht – und wer geht

Mehr als 22.400 Menschen sind zwischen 2010 und 2024 nach Wernigerode gezogen. Aber aus welchem Bundesland kamen die meisten von ihnen?

Wernigerode. - In Wernigerode halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass vor allem Rentnerpaare aus Berlin und Hamburg in die Harz-Stadt ziehen, um hier ihren Lebensabend verbringen. Aber stimmt das wirklich? Aus welchem Bundesland tatsächlich die meisten Zuzüge verzeichnet werden und wohin es die Wernigeröder am häufigsten verschlägt.