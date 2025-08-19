weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Ziehen wirklich vorrangig Rentner aus Berlin und Hamburg nach Wernigerode? Eine aktuelle Auswertung der Stadtverwaltung zeigt, woher die meisten Zuzüge tatsächlich kommen – und welche Altersgruppen die Harzstadt besonders attraktiv finden. So überraschend sind die Ergebnisse.

Von Sandra Reulecke 19.08.2025, 10:15
Mehr als 22.400 Menschen sind zwischen 2010 und 2024 nach Wernigerode gezogen. Aber aus welchem Bundesland kamen die meisten von ihnen?
Mehr als 22.400 Menschen sind zwischen 2010 und 2024 nach Wernigerode gezogen. Aber aus welchem Bundesland kamen die meisten von ihnen? Symbolfoto: picture alliance/dpa/dpa-tmn

Wernigerode. - In Wernigerode halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass vor allem Rentnerpaare aus Berlin und Hamburg in die Harz-Stadt ziehen, um hier ihren Lebensabend verbringen. Aber stimmt das wirklich? Aus welchem Bundesland tatsächlich die meisten Zuzüge verzeichnet werden und wohin es die Wernigeröder am häufigsten verschlägt.