Ausflugsziel im Harz Nach Abriss der Wellenrutsche in Wernigerodes Lustgarten: Neues Spielgerät geplant

Seit dem Abriss der beliebten Wellenrutsche im Lustgarten in Wernigerode warten Kinder und Eltern auf Ersatz. Jetzt gibt es Hoffnung: Die Pläne für eine neue Rutsche stehen, sogar die Genehmigung liegt vor. Wann die Umsetzung starten könnte und wie teuer es wird.