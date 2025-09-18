Nach 106 Jahren wurde die U16, ein deutsches U-Boot, aus der Nordsee vor Scharhörn nahe Cuxhaven geborgen. Zunächst hieß es, dass die Überreste verschrottet werden sollen. Nun ist klar: Einzelne Wrackteile gehen an Museen. Einen wesentlichen Teil des U-Boots erhält das Ostdeutsche Fahrzeugmuseum Benneckenstein.

Ein Teil des 1919 gesunkenen U-Boots U16, das bei der Bergung in zwei Hälften zerbrach. Das Ostdeutsche Fahrzeugmuseum Benneckenstein erhält große Teile des Wracks.

Benneckenstein. - Einen ähnlichen Fall hat es wohl noch nicht gegeben: Mehr als ein Jahrhundert lag das 1919 gesunkene U-Boot U16 vor der Insel Scharhörn in der Nordsee. Ende August wurde das Wrack geborgen, dabei zerbrach es in zwei Teile. Beide Hälften liegen in Cuxhaven. Anfangs hieß es, dass das U-Boot komplett verschrottet werden soll. Nun ist klar: Teile des Wracks gehen an Museen. Einen wichtigen und großen Bestandteil des Stahlkolosses erhält das Ostdeutsche Fahrzeugmuseum in Benneckenstein.