Obsternte im Harz Nach Frost und Dauerregen: Sind Kirschen aus Wernigerode in diesem Sommer Luxus?

Erst später Frost, dann Dauerregen und kühle Tage: Was bedeuten die Wetterkapriolen für den Obstanbau in Wernigerode? Plantagenbesitzer Ernst Kortegast gibt eine Einschätzung und berichtet, wie viel Kirschen in diesem Sommer kosten sollen.