weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Prozess im Harz: Nach Misshandlungsvorwürfen: Welche Strafe die Wernigeröder Kita-Erzieherin nun erwartet

EIL:
Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll doch stattfinden
Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll doch stattfinden

Prozess im Harz Nach Misshandlungsvorwürfen: Welche Strafe die Wernigeröder Kita-Erzieherin nun erwartet

Dieser Fall erschütterte nicht nur Eltern im Harz: Einer Kita-Erzieherin aus Wernigerode im Harz wurde vorgeworfen, im Dienst mehrfach Kinder misshandelt und schwer beleidigt zu haben. Nun hat das Gericht ein Urteil gefällt.

Von Sandra Reulecke 12.11.2025, 18:30
Im Prozess um eine Wernigeröder Kita-Erzieherin, der Misshandlung von Kindern vorgeworfen wurde, ist das Gericht nun zu einem Urteil gekommen.
Im Prozess um eine Wernigeröder Kita-Erzieherin, der Misshandlung von Kindern vorgeworfen wurde, ist das Gericht nun zu einem Urteil gekommen. Symbolbild: dpa

Wernigerode. - Zwei Jahre nach den Vorwürfen gegen eine Erzieherin in Wernigerode wird die Urteilsverkündung zur Geduldsprobe: Für zwei Stunden ziehen sich Richterin und Schöffen zurück, bevor sie ihre Entscheidung verkünden. Die Frau steht im Verdacht, Kleinkinder im Dienst misshandelt zu haben.