EIL:
Prozess im Harz Nach Misshandlungsvorwürfen: Welche Strafe die Wernigeröder Kita-Erzieherin nun erwartet
Dieser Fall erschütterte nicht nur Eltern im Harz: Einer Kita-Erzieherin aus Wernigerode im Harz wurde vorgeworfen, im Dienst mehrfach Kinder misshandelt und schwer beleidigt zu haben. Nun hat das Gericht ein Urteil gefällt.
12.11.2025, 18:30
Wernigerode. - Zwei Jahre nach den Vorwürfen gegen eine Erzieherin in Wernigerode wird die Urteilsverkündung zur Geduldsprobe: Für zwei Stunden ziehen sich Richterin und Schöffen zurück, bevor sie ihre Entscheidung verkünden. Die Frau steht im Verdacht, Kleinkinder im Dienst misshandelt zu haben.