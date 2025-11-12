Dieser Fall erschütterte nicht nur Eltern im Harz: Einer Kita-Erzieherin aus Wernigerode im Harz wurde vorgeworfen, im Dienst mehrfach Kinder misshandelt und schwer beleidigt zu haben. Nun hat das Gericht ein Urteil gefällt.

Nach Misshandlungsvorwürfen: Welche Strafe die Wernigeröder Kita-Erzieherin nun erwartet

Im Prozess um eine Wernigeröder Kita-Erzieherin, der Misshandlung von Kindern vorgeworfen wurde, ist das Gericht nun zu einem Urteil gekommen.

Wernigerode. - Zwei Jahre nach den Vorwürfen gegen eine Erzieherin in Wernigerode wird die Urteilsverkündung zur Geduldsprobe: Für zwei Stunden ziehen sich Richterin und Schöffen zurück, bevor sie ihre Entscheidung verkünden. Die Frau steht im Verdacht, Kleinkinder im Dienst misshandelt zu haben.