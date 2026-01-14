Ausflugstipp für Familien im Harz Neue Besucherlieblinge und Events: So soll der Wernigeröder Wildpark 2026 bei Besuchern punkten
Der Silberfuchs-Nachwuchs gehörte 2025 zu den absoluten Besucherlieblingen im Wernigeröder Wildpark Christianental. Müssen die fast ausgewachsenen Welpen jetzt ausziehen? René Lindemann verrät die Antwort – und berichtet, worauf sich die Besucher 2026 freuen dürfen.
14.01.2026, 18:30
Wernigerode. - Der Wildpark Christianental gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen in Wernigerode. René Lindemann, der Chef der Anlage, verrät im Gespräch mit Reporterin Sandra Reulecke, wie 2026 an diesen Erfolg angeknüpft werden soll, welche Besucherlieblinge bleiben – und welche einziehen sollen.