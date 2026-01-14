Der Silberfuchs-Nachwuchs gehörte 2025 zu den absoluten Besucherlieblingen im Wernigeröder Wildpark Christianental. Müssen die fast ausgewachsenen Welpen jetzt ausziehen? René Lindemann verrät die Antwort – und berichtet, worauf sich die Besucher 2026 freuen dürfen.

Neue Besucherlieblinge und Events: So soll der Wernigeröder Wildpark 2026 bei Besuchern punkten

Besucherlieblinge im Wernigeröder Wildpark Christianental: Dank seines markanten Fells gehört der Nachwuchs des Silberfuchspaars zu den meistfotografierten Tieren in der Anlage.

Wernigerode. - Der Wildpark Christianental gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen in Wernigerode. René Lindemann, der Chef der Anlage, verrät im Gespräch mit Reporterin Sandra Reulecke, wie 2026 an diesen Erfolg angeknüpft werden soll, welche Besucherlieblinge bleiben – und welche einziehen sollen.