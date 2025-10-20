Zuwachs für Wernigerodes Gastronomie-Szene: Zwei Männer mit ganz unterschiedlichen Lebenswegen haben sich zusammengetan, um ihren Traum zu verwirklichen. Was in ihrem Restaurant „Hopfen & Herz“ auf der Speisekarte steht und warum es mit einem echten Geheimtipp aufwartet.

Neueröffnung in Wernigerode: Mit diesem Konzept will das Restaurant „Hopfen & Herz“ punkten

Küchenchef René Kirschnick (links) und Restaurantleiter Niklas Demuth wollen ein Restaurant in Wernigerode wiederbeleben.

Wernigerode. - Burger- und Steak-Fans aufgepasst: In Wernigerode gibt es eine neue Anlaufstelle für sie. Ein Student und ein Koch haben sich zusammengetan, einem Restaurant neues Leben einzuhauchen. Dabei setzen die beiden Männer auf ein klares Konzept.