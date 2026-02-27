Neue Teilnehmer bereits bekannt Oldtimer-Treffen im Oberharz: Wann die Traditions-Veranstaltung 2026 stattfindet
Das Oldtimer-Treffen in Elbingerode wirft bereits seine Schatten voraus. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Auch zum Sicherheitskonzept gibt es bereits Infos.
27.02.2026, 06:15
Elbingerode. - Elbingerode wird wieder zum Treffpunkt für Liebhaber historischer Fahrzeuge. Cheforganisator Werner Puse rechnet – wie schon 2025 – mit einer gut gefüllten Teilnehmerliste. Um die 100 Teilnehmer werden erneut im Oberharz erwartet. „Es muss ja auch irgendwo händelbar sein“, sagt er mit Blick auf die Organisation. Und diese Größenordnung habe sich bewährt.