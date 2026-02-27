Das Oldtimer-Treffen in Elbingerode wirft bereits seine Schatten voraus. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Auch zum Sicherheitskonzept gibt es bereits Infos.

Auch beim 22. Oldtimertreffen in Elbingerode werden über 100 Teilnehmer ihre historischen Schätzchen präsentieren und rund um den Marktplatz in Elbingerode zu einem Ausflug in die Geschichte des deutschen und des internationalen Fahrzeugbaus einladen.

Elbingerode. - Elbingerode wird wieder zum Treffpunkt für Liebhaber historischer Fahrzeuge. Cheforganisator Werner Puse rechnet – wie schon 2025 – mit einer gut gefüllten Teilnehmerliste. Um die 100 Teilnehmer werden erneut im Oberharz erwartet. „Es muss ja auch irgendwo händelbar sein“, sagt er mit Blick auf die Organisation. Und diese Größenordnung habe sich bewährt.