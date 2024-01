Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Elbingerode. - Fast 600 Besucher haben sich am Samstagabend nicht die Orgel-Show „Starlights“ entgehen lassen und so das große Schiff der Kirche St. Jakobi in Elbingerode gefüllt. Es gab keinen leeren Sitzplatz mehr. Das vom Alter sehr gemischte Konzertpublikum – vom Kind bis hin zum Senior – zeigte sich begeistert darüber, was ihm der Organist Nico Wieditz in dem zweistündigen Konzert bot: Klassik, Oldies, Pop sowie Film- und Musical-Ohrwürmer wechselten sich in rascher Folge ab. So staunten manche Gäste, was die Orgel so hergab.