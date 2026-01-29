Seit 2015 kann man in Wernigerode per App parken – doch anfangs wollte das kaum jemand nutzen. Heute sieht das ganz anders aus, und die Zahlen steigen rasant. Aber liegt das wirklich nur an den Vorteilen des digitalen Parkens?

Parken in Wernigerode: Warum immer mehr Autofahrer dafür das Smartphone brauchen

Die Möglichkeit, sein Park-Ticket per Handy-App zu ziehen, gibt es in Wernigerode seit 2015.

Wernigerode. - Knöllchen riskieren oder wieder wegfahren? Autofahrer, die das Kleingeld vergessen haben, müssen sich diese Frage in Wernigerode nicht mehr stellen. Seit zehn Jahren ist es in der Harz-Stadt möglich, das Parkticket per App zu ziehen. Anfangs war das kaum gefragt – wie sieht es heute aus?