Partyfotos: So gruselig war die Walpurgis in Schierke und Wernigerode

Zur Eröffnung der Walpurgis in Schierke zog eine Hexenparade in mehreren Gruppierungen durch die Straßen des Brockenortes.

Schierke/Wernigerode. - In Schierke wurde zur Walpurgisnacht wieder ein imposantes Horror-Spektakel geboten. Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) fuhren in einem üppig geschmückten Sonderzug vor, um ihre Gäste von Wernigerode in den Brockenort zu bringen. Kein Wunder also, dass viele Insassen des Dampflokzuges das Handy zückten, um dieses Erlebnis für immer festzuhalten.

Programm in Schierke begeistert die Massen in Kurpark und Feuersteinarena

Im Gegensatz zum „Hexen-Express“ der HSB wurde in den Shuttle-Bussen der Harzer Verkehrsbetriebe mehr gelacht als gefilmt. In ausgelassener Stimmung fuhren verkleidete und nicht verkleidete Partygäste die Serpentinen zwischen Schierke und Wernigerode auf und ab. „Beeilt euch, wir essen zeitig!“, tönte es da aus einem Winkel, bevor der ganze Bus in brüllendes Gelächter ausbrach. Den Mitternachtssnack hatte wohl die ein oder andere Hexe angesichts des farbenprächtigen Feuerwerks und der Lasershow versäumt.

Doch das spricht zumindest für eine gelungene Umsetzung des Programmhöhepunkts zur Geisterstunde, wie Roman Müller von der Wernigeröder Tourismus GmbH bestätigt: „Unsere Pyro- und Lasershow war wie immer der krönende Abschluss einer fulminanten Feier.“ Die gebuchten Live-Acts hätten zudem die Erwartungen erfüllt und für viel Euphorie beim Publikum gesorgt. „Wir rechnen zum Ende des zweiten Tages mit einer Gesamtbesucherzahl von 6.000 bis 6.500 Gästen“, resümiert Müller. Da die Veranstaltungen unter der Woche stattfanden, sei die Zahl der Besucher aber geringer als im Vorjahr.

Walpurgis-Partys locken zahlreiche Besucher nach Schierke, Wernigerode und Thale

Am Fuße der Berge in Wernigerode herrschte auf dem Nicolaiplatz reges Treiben zu später Stunde. Beim Auftritt der Band Music Train ließen sich viele Besucher zum Tanzen hinreißen, während andere sich am Ausschank unterhielten. Insgesamt kamen laut Polizei im Landkreis Harz 15.000 Besucher zu den Walpurgis-Veranstaltungen in Wernigerode, Schierke und Thale. Störungen seien keine bekannt.

Music Train aus Thüringen heizte den Hexen auf dem Nicolaiplatz in Wernigerode ein. Foto: Holger Manigk

Verkleidete Besucherinnen der Walpurgis warten auf das nächste Konzert in Schierke. Foto: Alex Felber

Beim Konzert der Band Nobody Knows aus Stendal tummeln sich Besucher vor der großen Bühne im Kurpark Schierke. Foto: Alex Felber

Viele Gäste im Kurpark Schierke haben sich auffällig verkleidet und geschminkt. Foto: Alex Felber

Der Hexen-Express der Harzer Schmalspurbahnen steht abfahrbereit am Bahnhof in Wernigerode. Foto: Alex Felber