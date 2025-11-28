Italienisches Lebensgefühl mitten in Wernigerode: Mit seinem Konzept, das Rom- und Turin-Urlaubern vertraut sein dürfte, soll das neue Bistro „Piccola Italia“ besonders bei den Kunden punkten, die es eilig haben. Das steckt dahinter.

Pizza wie in Turin: Neues Wernigeröder Bistro setzt auf dieses typisch italienische Konzept

Andrea Meneghin wagt in Wernigerode einen Neustart und hat ein Bistro eröffnet, in dem er Pizza-Variationen nach italienischem Rezept anbietet.

Wernigerode. - Um sich wie im Italienurlaub zu fühlen, müssen Wernigeröder nicht mehr Hunderte Kilometer mit dem Auto zurücklegen. Ein Gang in die Innenstadt genügt. Andrea Meneghin hat dort ein Bistro mit einem Konzept eröffnet, das ganz typisch ist für sein Heimatland.