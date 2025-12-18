Liveticker
Diskussion um Rudolf Nüchterlein Postume Ehrung: Wird Wernigerodes Nachtwächter nun ein Denkmal gesetzt?
Er prägte das Stadtbild wie kaum ein anderer: 23 Jahre lang führte Rudolf Nüchterlein als Nachtwächter Gäste durch Wernigerode. Nach seinem Tod stellt sich nun die Frage: Wird die Stadt eine Straße nach ihm benennen?
18.12.2025, 10:00
Wernigerode. - Der Tod von Rudolf Nüchterlein sorgt weit über Wernigerode hinaus für Betroffenheit. 23 Jahre gehörte er als Nachtwächter zum Stadtbild, gab sein Wissen über die Harz-Stadt weiter, engagierte sich in generationsübergreifenden Geschichtsprojekten. Wird er dafür nun von der Stadt Wernigerode gewürdigt?