Soldaten werben um Nachwuchs Protest gegen „Camp Brocken“: Petitionen gegen Bundeswehrpläne im Harz gestartet
Ein Bundeswehrcamp mitten im Nationalpark Harz? Die Pläne sorgen für massiven Unmut. Binnen weniger Tage wurden Tausende Unterschriften gegen das „Camp Brocken“ gesammelt.
Aktualisiert: 11.02.2026, 14:57
Goslar/Landkreis Harz. - Uniformierte Soldaten auf dem höchsten Gipfel Norddeutschlands – dieses Bild sorgt für Proteste. Tausende Bürger wollen mit ihren Unterschriften ein geplantes Bundeswehrcamp auf dem Brocken verhindern.