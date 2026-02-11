Ein Bundeswehrcamp mitten im Nationalpark Harz? Die Pläne sorgen für massiven Unmut. Binnen weniger Tage wurden Tausende Unterschriften gegen das „Camp Brocken“ gesammelt.

Protest gegen „Camp Brocken“: Petitionen gegen Bundeswehrpläne im Harz gestartet

Für das geplante „Camp Brocken“ erkundeten Bundeswehr-Vertreter bereits am 22. Januar 2026 den Gipfel.

Goslar/Landkreis Harz. - Uniformierte Soldaten auf dem höchsten Gipfel Norddeutschlands – dieses Bild sorgt für Proteste. Tausende Bürger wollen mit ihren Unterschriften ein geplantes Bundeswehrcamp auf dem Brocken verhindern.