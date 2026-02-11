weather regen
Soldaten werben um Nachwuchs Protest gegen „Camp Brocken“: Petitionen gegen Bundeswehrpläne im Harz gestartet

Ein Bundeswehrcamp mitten im Nationalpark Harz? Die Pläne sorgen für massiven Unmut. Binnen weniger Tage wurden Tausende Unterschriften gegen das „Camp Brocken“ gesammelt.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 11.02.2026, 14:57
Für das geplante „Camp Brocken“ erkundeten Bundeswehr-Vertreter bereits am 22. Januar 2026 den Gipfel.
Für das geplante „Camp Brocken“ erkundeten Bundeswehr-Vertreter bereits am 22. Januar 2026 den Gipfel. Archivfoto: Matthias Bein

Goslar/Landkreis Harz. - Uniformierte Soldaten auf dem höchsten Gipfel Norddeutschlands – dieses Bild sorgt für Proteste. Tausende Bürger wollen mit ihren Unterschriften ein geplantes Bundeswehrcamp auf dem Brocken verhindern.