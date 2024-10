Ein Brand im Wernigeröder Wohngebiet Burgbreite beschäftigt das Landgericht Magdeburg. Der Beschuldigte ist bereits in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht - und lieferte eine merkwürdige Begründung für seine mutmaßliche Tat.

Prozess zu Wohnungsbrand in Wernigerode gestartet: Beschuldigter mit kurioser Begründung

Bei dem Wohnungsbrand an der Kopernikusstraße Anfang Juli war ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz.

Wernigerode/Magdeburg. - Am Landgericht Magdeburg hat der Prozess gegen einen Mann begonnen, der seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Wernigerode angezündet haben soll. Der Beschuldigte soll nach Angaben eines Gerichtssprechers die Brandstiftung im Ermittlungsverfahren bereits eingeräumt und eine ausgefallene Begründung geliefert haben.