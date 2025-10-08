weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Sperrung am „Regensteinblick“: Rastplatz-Revolution an der A36: Schnellladepunkte für Elektroautos bei Wernigerode im Bau

Sperrung am „Regensteinblick“ Rastplatz-Revolution an der A36: Schnellladepunkte für Elektroautos bei Wernigerode im Bau

Der Doppel-Rastplatz „Regensteinsteinblick“ an der A36 ist im Herbst 2025 eine Großbaustelle. Damit soll die Schnellladeinfrastruktur für E-Autos entlang der Nordharzautobahn grundlegend verbessert werden. Wie viel das Projekt kostet und wie Fahrer von Elektroflitzern davon profitieren.

Von Holger Manigk 08.10.2025, 10:30
Am Rastplatz "Regensteinblick" nördlich und südlich der Autobahn 36 bei Wernigerode wird gebaut.
Am Rastplatz "Regensteinblick" nördlich und südlich der Autobahn 36 bei Wernigerode wird gebaut. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Teile der beiden Rastplätze „Regensteinblick“ an der Autobahn 36 zwischen den Anschlussstellen „Wernigerode-Mitte“ und „Halberstadt/Heimburg“ sind gesperrt. Hintergrund ist ein millionenschweres Bauprojekt.