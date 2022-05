Rathaus Wernigerode: Trautes Heim in Toplage für Tauben

Die Suche nach den eigenen vier Wänden gilt für junge Familien in Wernigerode als schwierig. An der prominentesten Stelle der Harz-Stadt hat nun ein Taubenpaar sein Zuhause gefunden.

Einen besonderen Nistplatz hat sich diese Taube gesucht: An der Rathausfassade direkt über dem Wernigeröder Markt.

Wernigerode - Wernigerodes Stadtverwaltung hat einen Vogel – oder mehrere: Ihr Wahrzeichen, das historische Rathaus, ist nicht nur Baustelle, sondern auch Wohnzimmer für eine Taubenfamilie.

Entdeckt wurden die gefiederten Untermieter, als die Blumenkästen an der Fassade über dem Marktplatz bepflanzt werden sollten. Nun gurrt es zwischen den Geranien vor dem Foyer des Festsaals, berichtet Rathaus-Sprecherin Ariane Hofmann. Den Tauben gefalle es so gut, dass sie das Fachwerk zu ihrer Kinderstube auserkoren haben: „Ein Küken ist schon geschlüpft“, heißt es von der Stadtverwaltung.

Umfeld des Taubenheims überzeugt mit Gastronomie und Flair

Die Argumente für die Wohnort-Wahl der Vögel liegen auf der Hand: Toplage - für eine Aussicht wie aus dem Taubennest zahlen Gäste in den Hotels ringsum viel Geld. Die Verköstigung dürfte dank Cafés und Restaurants in der Altstadt sowie Touristen kein Problem sein. Interessante Details aus Gesprächen der Stadtverwaltung gibt es bei geöffneten Fenstern sicher gratis dazu.

Bleibt für die Rathaus-Mitarbeiter nur zu hoffen, dass die Tauben so zufrieden mit ihrem Nistplatz sind, dass sie nicht ausrasten wie einige Artgenossen in Berlin: Sie sorgen dafür, dass an einer Grundschule im Bezirk Friedrichshain bis zu dreimal täglich der Feueralarm ausgelöst wird.