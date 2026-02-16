Stadtarchiv sucht Zeitzeugen Rätselhafte Baustellen in Wernigerode: Fotosammlung aus DDR-Zeiten aufgetaucht
Sie zeigen Baustellen irgendwo in Wernigerode – doch viel mehr gibt eine rätselhafte Fotosammlung aus DDR-Zeiten nicht preis. Können Zeitzeugen die offenen Fragen klären?
16.02.2026, 16:00
Wernigerode. - Baustellen prägen das Stadtbild von Wernigerode – was heute zutrifft, war zu DDR-Zeiten nicht anders. Beleg dafür ist eine Foto-Sammlung, die im Stadtarchiv aufgetaucht ist. Doch die Schwarz-Weiß-Bilder werfen Rätsel auf.