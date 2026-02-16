Sie zeigen Baustellen irgendwo in Wernigerode – doch viel mehr gibt eine rätselhafte Fotosammlung aus DDR-Zeiten nicht preis. Können Zeitzeugen die offenen Fragen klären?

Wer sind diese Personen? Im Wernigeröder Stadtarchiv sind insgesamt 22 Baustellen-Fotos aus DDR-Zeiten aufgetaucht, die das Team vor ein Rätsel stellen.

Wernigerode. - Baustellen prägen das Stadtbild von Wernigerode – was heute zutrifft, war zu DDR-Zeiten nicht anders. Beleg dafür ist eine Foto-Sammlung, die im Stadtarchiv aufgetaucht ist. Doch die Schwarz-Weiß-Bilder werfen Rätsel auf.