So ein Café hat Wernigerode noch nicht gesehen: Im "Luna Rosa" können die Gäste nicht nur Getränke und Essen bestellen, sondern auch einen echten Blütenrausch erleben. Wer für das ungewöhnliche Konzept verantwortlich ist und was auf der Speisekarte stehen soll.

Bruno Cuko eröffnet in Wernigerode ein neues Café, das hält, was sein Name verspricht: "Luna Rosa".

Wernigerode. - Sobald sich die Tür ein Stück öffnet, wagen Passante sofort einen Blick in das kleine Lokal an der Wernigeröder Westernstraße. Sie sind neugierig, was dort, wo bis Jahresanfang Nachtschwärmer in der Cocktail-Bar „HaiLive“ feierten, passiert. Seit Wochen wird - verborgen von Folien in den Schaufenstern - gewerkelt und gemalert, Möbel und Accessoires werden angeliefert. Alle haben eines gemeinsam - die Farbe Rosa.