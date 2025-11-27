Heimatgeschichte aus Benneckenstein Ruhestörung durch Kinder? Wie ein Konrektor einst einen Spielplatz in einem Harz-Ort verhindern wollte
Als der Magistrat in den frühen 1930er Jahren in Benneckenstein versuchte, einen Spielplatz für die vielen Kinder der Stadt zu errichten, stieß das Vorhaben nicht überall auf Gegenliebe. Besonders ein Einwohner sah sich in seiner Ruhe gestört.
Benneckenstein. - Trotz aller Schlichtheit der Benneckensteiner Vorfahren, eines Reichtums konnten sie sich stets erfreuen: ihres Kinderreichtums! Bei Einwohnerzahlen um dreieinhalb Tausend betrug allein die Anzahl der schulpflichtigen Kinder weit über 700. Da nun die gesamte Freizeitgestaltung des mehr oder weniger hoffnungsvollen, oftmals als übermütig geschilderten Nachwuchses sich außerhalb der elterlichen vier Wände vollzog, ist das sich abgespielte lebhafte Treiben in den Straßen leicht vorstellbar.