Ausflugsziel im Harz Nach Abriss der Wellenrutsche in Wernigerodes Lustgarten: Neues Spielgerät in Sicht
Seit dem Abriss der beliebten Wellenrutsche im Lustgarten in Wernigerode warten Kinder und Eltern auf Ersatz. Jetzt gibt es Hoffnung: Die Pläne für eine neue Rutsche stehen. Wann die Umsetzung starten könnte und wie teuer es wird.
Aktualisiert: 16.01.2026, 17:41
Wernigerode. - Groß war der Aufschrei, als die Wellenrutsche in Wernigerodes Lustgarten Anfang 2023 abgebaut wurde. Das beliebte Spielgerät war Vandalismus zum Opfer gefallen, konnte nicht repariert werden. Seither warten Kinder und Eltern sehnsüchtig auf einen Ersatz.