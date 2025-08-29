Die Arbeiten im Innen- und Außenbereich der Holzkirche in Elend sind nach Jahren beendet. Anlässlich der Fertigstellung wird am 13. September ein Fest vor dem Gotteshaus veranstaltet.

Die Holzkirche in Elend mit dem neuen Vorplatz.

Elend. - Ein neuer Vorplatz mit Bänken und einem Tisch, eine Eichen-Allee, die zur Kirche führt, sowie Erneuerungen innerhalb des Gebäudes: Die Holzkirche in Elend wurde von ihrem Förderverein mithilfe zahlreicher Firmen aus der Umgebung in den vergangenen Jahren aufwendig saniert. Zum Abschluss der Arbeiten findet am 13. September eine Feier an der kleinsten Holzkirche Deutschlands statt.