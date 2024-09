Was Besucher an Tagen der offenen Tür im Schausägewerk Ehrt im Oktober in Elbingerode erwartet.

Elbingerode. - Das Schausägewerk Ehrt in Elbingerode lädt wieder zum Tag der offenen Tür ein. An gleich vier Tagen hat das Museum im Oktober geöffnet. Dabei können Besucher auch eine Neuheit bestaunen.

Besucher können Gatter von 1774 besichtigen

Im Schausägewerk befindet sich nun ein Sägegatter aus dem Jahr 1774. „Dieses erhielten wir vom Industrie- und Heimatmuseum Solms“, berichtet Peter Ehrt, der das Museum betreibt. Das alte Gatter, das zu einem jahrhundertalten Mühlenbetrieb gehörte, kann im nicht montierten Zustand besichtigt werden.

Denkmalstatus für Schausägewerk im Harz

Zudem kann Ehrt eine weitere Neuigkeit verkünden. Die Bemühungen, das Schausägewerk als Denkmal einstufen zu lassen, waren erfolgreich. Das Museum wurde in das Denkmalverzeichnis des Landkreises Harz aufgenommen. Zuvor hatte lediglich die Dampflokomobile auf dem Gelände diesen Status inne.

Besucher können in dem Museum Wissenswertes über die Geschichte des alten Sägewerks und der Technik erfahren. Dessen Historie reicht bis ins Jahr 1887 zurück, als August Ehrt das „Elbingeröder Dampfsägewerk und Kistenfabrik“ im Mühlental gründete. Seit 2014 ist das Sägewerk als Museum für Besucher geöffnet. Die Brüder Peter und Andreas Ehrt richteten mit Hilfe der Arbeitsförderungsgesellschaft (AFG) Harz die Anlage als Schausägewerk her.

Besonderes Erlebnis: Anreise mit Rübelandbahn möglich

Als besonderes Erlebnis haben Gäste auch dieses Mal die Möglichkeit, mit der Rübelandbahn anzureisen. Die Abfahrt am Bahnhof Blankenburg ist jeweils um 13.15 Uhr, in Rübeland soll die Bahn um 14 Uhr ankommen. Ein kostenloser Transfer bringt die Besucher von Rübeland zum Schausägewerk. Zurück geht es um 15.55 Uhr, Ankunft in Blankenburg ist um 16.40 Uhr. Fahrkarten können am Reisetag im Bahnhof Blankenburg erworben werden.

Geöffnet hat das Museum vom 3. bis zum 6. Oktober jeweils zwischen 11 und 16 Uhr. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.