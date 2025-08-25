weather wolkig
In Elbingerode sind in der Pfarrstraße neue Straßenlaternen mit LED-Leuchten installiert worden. Dafür gab es neben der Stromersparnis noch einen weiteren Grund.

Von Matthias Distler 25.08.2025, 11:00
In der Pfarrstraße in Elbingerode hat die Stadtverwaltung Oberharz am Brocken in Zusammenarbeit mit der Firma Elektro Böhme neue Laternen installieren lassen.
In der Pfarrstraße in Elbingerode hat die Stadtverwaltung Oberharz am Brocken in Zusammenarbeit mit der Firma Elektro Böhme neue Laternen installieren lassen. Foto: Matthias Distler

Elbingerode. - Vier neue Straßenlaternen mit energiesparenderen Leuchten sind kürzlich in der Pfarrstraße in Elbingerode installiert worden. Die Umrüstung auf die neuen LED-Lampen ist jedoch nicht der einzige Grund gewesen, weshalb die Stadtverwaltung Oberharz am Brocken die Laternen ausgetauscht hat.