Elbingerode. - Vier neue Straßenlaternen mit energiesparenderen Leuchten sind kürzlich in der Pfarrstraße in Elbingerode installiert worden. Die Umrüstung auf die neuen LED-Lampen ist jedoch nicht der einzige Grund gewesen, weshalb die Stadtverwaltung Oberharz am Brocken die Laternen ausgetauscht hat.