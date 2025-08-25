Modernisierung in Elbingerode Neue Laternen in Oberharz-Stadt: Straße mit modernen Lampen ausgestattet
In Elbingerode sind in der Pfarrstraße neue Straßenlaternen mit LED-Leuchten installiert worden. Dafür gab es neben der Stromersparnis noch einen weiteren Grund.
25.08.2025, 11:00
Elbingerode. - Vier neue Straßenlaternen mit energiesparenderen Leuchten sind kürzlich in der Pfarrstraße in Elbingerode installiert worden. Die Umrüstung auf die neuen LED-Lampen ist jedoch nicht der einzige Grund gewesen, weshalb die Stadtverwaltung Oberharz am Brocken die Laternen ausgetauscht hat.