Schlaglochpiste gefährdet Radfahrer im Oberharz

Günter Thieme, der im Eggeröder Brunnen lebt, zeigt, wie tief die Schlaglöcher in der Zufahrt zu der Siedlung sind.

Eggeröder Brunnen - Das schöne Wetter Mitte März wollte René Voss nutzen. Mit seinem E-Bike begab sich der Wenigeröder von seiner Heimatstadt aus auf den Weg in Richtung Elbingerode, steuerte das Schaubergwerk Büchenberg an und wollte weiter in Richtung Blankenburg zum Kloster Michaelstein. Seine Fahrt endete kurz vor der Siedlung Eggeröder Brunnen – unfreiwillig.