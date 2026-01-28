Die umfangreiche Sanierung der Bundesstraße 81 im Oberharz sorgt weiterhin für Einschränkungen. Ende 2025 sah ein Zeitplan eine Verlängerung bis Ende April 2026 vor. Nun könnte es noch länger dauern. Was Autofahrer wissen müssen.

Schlechte Nachrichten für Autofahrer im Harz: Baustelle an B81 geht in zweite Verlängerung

Aktuell steht noch nicht fest, wie lange die Bauarbeiten an der B81 durch Wendefurth (Harz) noch dauern werden.

Wendefurth. - Die Sanierung der B 81, die durch Wendefurth (Harz) führt, sorgt weiterhin für Einschränkungen und längere Fahrtzeiten. Nachdem die Arbeiten bereits Ende 2025 nicht abgeschlossen werden konnten, war eine Verlängerung bis zunächst Ende April 2026 geplant. Doch auch dieses Datum kann voraussichtlich nicht eingehalten werden.