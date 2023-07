Das Dach wie neu, die Treppe so gut wie fertig: Auf Schloss Wernigerode sind zwei Sanierungsprojekte fertig. Es wird aber weiter gebaut - was heißt das für Gäste?

Noch ist das Dach der Wernigeröder Schlosskirche eingerüstet, doch die mit viel Aufwand errichtete Konstruktion wird in den kommenden Wochen Stück für Stück abgebaut. Die Teile werden am Hausmannsturm gebraucht – dort wird zwecks besserer Zugänglichkeit des Wernigeröder Wahrzeichens ein Fahrstuhl eingebaut.

Wernigerode - Wer wissen will, was sich auf Schloss Wernigerode tut, der sollte das Gerüst im Auge behalten. Das „neue Wahrzeichen“, das seit mehr als einem Jahr das Baudenkmal am Agnesberg umschließt, soll in den kommenden Wochen sichtlich schrumpfen, wie die Planer Uwe-Karsten Bothe und Michael Weber am Mittwoch angekündigt haben. Der Grund: Das Dach der Schlosskirche ist fertig saniert.