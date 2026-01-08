Ein Wintereinbruch hat im Oberharz für viel Schnee gesorgt, auch in Elend. Anwohner beschweren sich über die mangelnde Beräumung, städtische Gehwege seien selbst nach Tagen noch immer nicht passierbar. Woran das liegt.

Unter Schneemassen verbirgt sich ein Gehweg. Anwohner kritisieren die kaum beräumten öffentlichen Wege in Elend.

Elend. - Der heftige Schneefall Anfang Januar im Oberharz ist dank der niedrigen Temperaturen noch überall sichtbar. Auch in Elend hat sich eine Schneedecke über den Ort gelegt. Die Räumung durch den Bauhof der Stadt hat es dort in den vergangenen Tagen jedoch nicht so gut funktioniert, wie manch Einwohner kritisiert.