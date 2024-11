In Wernigerode wird an fünf Tagen wieder die Chocolart gefeiert. Besucher erwarten bei der zwölften Auflage des größten Schokoladenfestivals Deutschlands in der Harz-Stadt eine gruselige Premiere und neue Kreationen.

Wernigerode. - Die Chocolart ist neben dem Weihnachtsmarkt der Besuchermagnet Wernigerodes. Die zwölfte Auflage des Schokoladenfestivals vom Mittwoch, 30. Oktober, bis Sonntag, 3. November, soll noch größer werden als ihre Vorgänger - und einige neue Attraktionen bieten.

Chocolart 2024: Schokoladenfestival in Wernigerode mit internationalen Ausstellern

Mehr als 50 Chocolatiers, Konditoren und Anbieter von süßen Köstlichkeiten präsentieren sich in der Altstadt, verspricht die Wernigerode Tourismus GmbH (WTG). Neben internationalen Ausstellern unter anderem aus Polen, Italien, Belgien und Litauen seien erstmals die Goslarer Schokoladen-Manufaktur, das Café Luma’z und die Geislinger Bonbonmanufaktur dabei, berichtet Veranstaltungsmanager Roman Müller.

Geöffnet ist der Choco-Markt bei freiem Eintritt am Mittwoch, Donnerstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr, am Freitag und Samstag noch eine Stunde länger.

Was das Schokoladenfestival in Wernigerode Besuchern zu bieten hat

Gäste erwarten Programmpunkte wie Kakaomalerei, Kurse und Workshops zur Pralinen- und Schokoladenproduktion sowie Schokomenüs in Restaurants und Gaststätten. „Wir empfehlen, dafür Plätze zu reservieren - sie sind schnell vergriffen“, so Müller.

Begehrt dürften ebenfalls zwei neue Kreationen sein: So gibt es nun Silberbachs französischen Schokokuchen im Glas zum Mitnehmen und Selbstbacken - samt Rezept und Anleitung. „Wir bieten zudem eine limitierte Auflage unserer Fairtrade-Stadtschokolade an - passend zu 200 Jahren Harzreise mit Heine-Konterfei “, so Müller. Die Tafeln sind in der Tourist-Information im Rathaus und an der Choco-Info auf dem Nico erhältlich.

Halloween-Tag für Familien und Kinder bei Chocolart in Wernigerode

Neu im Programm ist ein Halloweentag für Familien und Kinder, zu dem die WTG mit der Harzer Volksbank einlädt. An der Blumenuhr hinter dem Rathaus können Kinder von 10 bis 18 Uhr Glaskugeln blasen, Körbchen für die Süßigkeiten-Jagd basteln sowie Gespenster, Kürbisse und Hexenhütchen filzen. Dazu gibt es die Möglichkeit, sich gruselig schminken oder mit temporären Tattoos verschönern zu lassen.

Mit der Firma Choco Moments soll um 14 Uhr die längste Wernigeröder Schokoladentafel gegossen werden. Kinder können bei der Dekoration mithelfen - und sich nach Erkalten der süßen Masse ein Stück abbrechen. Ihre Eltern können unterdessen Schoko-Popcorn, heiße Schokolade, Kaffeespezialitäten, Crêpes, Gruselgebäck und Wackelpudding schlemmen.

Kürbissschnitzen und tägliche Führungen bei Chocolart 2024 in Wernigerode

An einem mystischen Fotopunkt können - gern kostümierte - Besucher Erinnerungsfotos schießen. Zudem wird der beste Kürbisschnitzer in der Alterskategorie unter 15 Jahren gesucht: Die mit den Eltern gestalteten Kunstwerke können am Mittwoch, 30. Oktober, von 9 bis 17.30 Uhr in der Tourist-Information abgegeben werden. Ausgestellt werden sie am Donnerstag zwischen 10 und 17.30 Uhr an der Blumenuhr - Gäste können für ihre Favoriten abstimmen. Dann werden die drei beliebtesten Kürbisse prämiert.

Das Angebot runden tägliche Führungen mit dem Schokoladenmädchen ab: Sie gibt dabei Einblicke in die mehr als 170-jährige Schokoladentradition Wernigerodes - eng verbunden mit dem Namen Argenta. Hochgenuss versprechen die Organisatoren auch für „Schokolade - das Konzert“: Christina Rommel tritt am Sonnabend, 2. November, um 20 Uhr im Fürstlichen Marstall auf, garniert mit Chocolatier-Einlagen.