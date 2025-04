Feuer im Nationalpark Harz Schon wieder Brand am Brocken: So sind die Löscharbeiten verlaufen

Am Mittwochnachmittag (9. April) ist es am Brocken im Nationalpark Harz erneut zu einem Waldbrand gekommen. Was bisher zu dem Feuer zwischen der Trasse der Harzer Schmalspurbahn und dem Bahn-Parallelweg bekannt ist.