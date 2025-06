Das Schützenfest in Königshütte findet vom 6. bis 8. Juni 2025 statt. Gäste können sich auf ein umfangreiches Programm freuen.

Königshütte. - Die Königshütter Schützengesellschaft von 1890 lädt für den 6. bis 8. Juni 2025 zum diesjährigen Schützenfest in den Oberharz-Ort ein. An drei Tagen wird in Königshütte groß gefeiert. Einwohner und Gäste erwartet ein umfangreiches Programm.

Schützenfest im Harz: Festumzug durch Ort geplant

Los geht es laut Ablaufplan am Freitag, 6. Juni, um 17 Uhr. Dann werden traditionell die Birken ausgefahren, begleitet vom Spielmannszug aus Stiege. Auf einen Discoabend können sich anschließend alle Interessierten im Königskrug ab 20 Uhr freuen. Für Musik sorgt dabei DJ Bodo.

Weiter geht es am Samstag, 7. Juni, ab 13 Uhr. Es wird einen großen Festumzug durch den Ort mit dem Fanfarenzug Querfurt und dem Spielmannszug Elbingerode geben. Ein Kaffeekonzert mit Tombola folgt um 15.30 Uhr im Königskrug. Auch an diesem Tag können sich Tanzfreudige auf eine Disco ab 20 Uhr einstellen. Diese findet ebenfalls im Königskrug statt. Dann wird DJ Lo die Gäste mit Musik begeistern.

Harzer Cocktail-Taxi sorgt bei Schützenfest für Verpflegung

Am finalen Tag des diesjährigen Schützenfestes wird ein weiterer Umzug stattfinden. Dieser beginnt am Sonntag, 8. Juni, um 9 Uhr mit dem Spielmannszug Elbingerode und einem Frühschoppen mit der Jungen Harzer Blasmusik. Die Proklamation und der Umzug zum Heimbringen der Schützenkönige folgen ab 15 Uhr zusammen mit dem Spielmannszug Gernrode.

Die gastronomische Versorgung übernimmt in diesem Jahr erneut das Team des Harzer Cocktail-Taxis aus Darlingerode mit Getränken aller Art. Zudem wird Leckeres vom Grill versprochen. Auf dem Festplatz wird das Schaustellerunternehmen von Fabian Nathanael aus Eisleben laut den Veranstaltern für Spaß bei großen und kleinen Gästen sorgen. In diesem Jahr feiert die Schützengesellschaft Königshütte zudem ein besonderes Jubiläum: Sie besteht seit 135 Jahren.