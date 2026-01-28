weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Wegen anstehender Sperrung: Warum kaufen MVB für Magdeburg keine neuen Pendel-Straßenbahnen?

Historische Straßenbahnen in Magdeburg können in zwei Richtungen fahren. Bei den Niederflurbahnen geht es nur vorwärts. Das erweist sich manchmal als ungünstig.

Von Martin Rieß 28.01.2026, 06:10
In Magdeburg gibt es durchaus Zweirichtungsfahrzeuge wie hier den Triebwagen 124. Doch diese wie der Triebwagen 23 kamen im regulären Verkehr nur noch einmal am 28.12.2022 im Nordabschnitt als Pendelfahrzeuge zum Einsatz und gehören ansonsten zum historischen Bestand für Sonderfahrten.
In Magdeburg gibt es durchaus Zweirichtungsfahrzeuge wie hier den Triebwagen 124. Doch diese wie der Triebwagen 23 kamen im regulären Verkehr nur noch einmal am 28.12.2022 im Nordabschnitt als Pendelfahrzeuge zum Einsatz und gehören ansonsten zum historischen Bestand für Sonderfahrten. Foto: Ivar Lüthe

Magdeburg. - Dieses Jahr erneuern die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) im Nordabschnitt des Breiten Wegs die verbliebenen alten Gleisanlagen. Dazu wird die Nord-Süd-Magistrale für Straßenbahnen zwischen Universitätsplatz und Ernst-Reuter-Allee stillgelegt. Da werden Erinnerungen wach an vorangegangene Baustellen – und an einen Pendelverkehr mit historischen Fahrzeugen im Dezember 2022. Da stellt sich die Frage: Sollten nicht auch die neuen MVB-Straßenbahnen pendeln können?