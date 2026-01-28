Wegen anstehender Sperrung Warum kaufen MVB für Magdeburg keine neuen Pendel-Straßenbahnen?
Historische Straßenbahnen in Magdeburg können in zwei Richtungen fahren. Bei den Niederflurbahnen geht es nur vorwärts. Das erweist sich manchmal als ungünstig.
28.01.2026, 06:10
Magdeburg. - Dieses Jahr erneuern die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) im Nordabschnitt des Breiten Wegs die verbliebenen alten Gleisanlagen. Dazu wird die Nord-Süd-Magistrale für Straßenbahnen zwischen Universitätsplatz und Ernst-Reuter-Allee stillgelegt. Da werden Erinnerungen wach an vorangegangene Baustellen – und an einen Pendelverkehr mit historischen Fahrzeugen im Dezember 2022. Da stellt sich die Frage: Sollten nicht auch die neuen MVB-Straßenbahnen pendeln können?