In Magdeburg gibt es durchaus Zweirichtungsfahrzeuge wie hier den Triebwagen 124. Doch diese wie der Triebwagen 23 kamen im regulären Verkehr nur noch einmal am 28.12.2022 im Nordabschnitt als Pendelfahrzeuge zum Einsatz und gehören ansonsten zum historischen Bestand für Sonderfahrten.

Foto: Ivar Lüthe