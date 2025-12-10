Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sprudeln in Wernigerode, der Wirtschaftsclub der Harz-Stadt prescht nun in Richtung einer Steuersenkung für Unternehmen vor. Warum sich der Chef des Finanzausschusses strikt dagegen stellt.

Senkung der Gewerbesteuer in Wernigerode? „Keine Option“ für Chef des Finanzausschusses

Wernigerode nahm 2023 und 2024 5,4 Millionen Euro mehr Gewerbesteuer ein als prognostiziert.

Wernigerode. - Wernigerode verzeichnet ein Millionenplus bei der Gewerbesteuer: Grund für den Wirtschaftsclub der Harz-Stadt, eine Entlastung für Unternehmen zu fordern - mit einem geringeren Hebesatz oder teilweisen Rückerstattungen. Aus dem Finanzausschuss gibt es für den Wunsch heftigen Gegenwind.