Wirtschaftsclub fordert Entlastung Senkung der Gewerbesteuer in Wernigerode? „Keine Option“ für Chef des Finanzausschusses
Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sprudeln in Wernigerode, der Wirtschaftsclub der Harz-Stadt prescht nun in Richtung einer Steuersenkung für Unternehmen vor. Warum sich der Chef des Finanzausschusses strikt dagegen stellt.
10.12.2025, 10:30
Wernigerode. - Wernigerode verzeichnet ein Millionenplus bei der Gewerbesteuer: Grund für den Wirtschaftsclub der Harz-Stadt, eine Entlastung für Unternehmen zu fordern - mit einem geringeren Hebesatz oder teilweisen Rückerstattungen. Aus dem Finanzausschuss gibt es für den Wunsch heftigen Gegenwind.