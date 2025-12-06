Wirtschaft im Harz Wernigerode mit Millionenplus bei Gewerbesteuer – welche Entlastungen Unternehmer jetzt fordern

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sprudeln in Wernigerode. Der Wirtschaftsclub der Harz-Stadt sieht das als Verdienst der Unternehmen und fordert eine Entlastung für sie. Wie hoch dieses ausfallen soll und welche Sorgen die Firmen dabei plagen.