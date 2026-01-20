Grundstücke für Einfamilienhäuser im Harz Silstedt, Ziegenbergblick, Minsleben: Wie attraktiv sind Wernigerodes neue Baugebiete?
In gleich drei Stadtteilen bringen die Stadtwerke Wernigerode Bauland auf den Markt. Wer sich für die neuen Wohngebiete interessiert, was Käufer bremst und wie die Nachfrage ausfällt.
20.01.2026, 06:15
Wernigerode. - Jahrelang war Bauland in Wernigerode knapp. Nun schießen in der Harz-Stadt viele neue Wohngebiete aus dem Boden. Einer der großen Anbieter sind dabei die Stadtwerke – doch wie gefragt sind die Grundstücke bei Häuslebauern?