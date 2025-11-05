Nach Jahrzehnten an Plänen, Debatten und Umfragen wird nun bereits seit Ende 2023 der Breite Weg in Halberstadts Zentrum umgestaltet. Dass es hier künftig mehr Grün geben wird, stößt nicht nur auf Zustimmung.

Dauerbaustelle in Halberstadt: Der Breite Weg im Stadtzentrum soll grüner werden

Blick von den Martinitürmen über den Fischmarkt auf die Baustelle Breiter Weg in Halberstadt.

Halberstadt. - Er bewegt die Halberstädter, der Umbau des Breiten Wegs. Die einstige Geschäftsmeile soll sich zu einer Flaniermeile mausern, mit mehr Grün, Spielmöglichkeiten und stolperfreien Wegen. Doch immer wieder kommt es zu Fragen - nicht nur, weil die Umgestaltung im Herzen Halberstadts sich so in die Länge zieht.