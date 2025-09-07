weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Tourismus im Harz Skiroller-Strecke in Schierke: Warum Millionenprojekt plötzlich wieder auf der Kippe steht

Wird Schierke bald zur Skiroller-Hochburg im Harz? Das Millionenprojekt für eine Strecke steht vor der entscheidenden Abstimmung im Wernigeröder Stadtrat – doch die Meinungen gehen weit auseinander. Und kurz vor der Entscheidung ist plötzlich die Stimmung gekippt.

Von Ivonne Sielaff Aktualisiert: 08.09.2025, 18:02
Skifahren im Sommer soll auf rollenden Skiern künftig auch in Schierke im Harz möglich sein. Doch die Pläne für das 2,5 Millionen-Euro-projekt sind umstritten.
Wernigerode/Schierke. - Bekommt der Harz-Ort Schierke einen Skiroller-Parcours? Am Donnerstag, 11. September, soll Wernigerodes Stadtrat grünes Licht für das 2,5-Millionen-Euro Projekt geben. Nachdem in den Fachausschüssen bisher die Zustimmung überwog, gibt es jetzt eine überraschende Wende.