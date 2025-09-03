Schierke soll eine neue Attraktion bekommen. Nach dem Aus für das Seilbahn-Projekt soll ein Parcours für Räder und Rollen die stockende Entwicklung des Harz-Ortes in Schwung bringen. Warum das Projekt für Diskussionen sorgt und ob seine Realisierung Chancen hat.

Skiroller-Strecke für den Harz: Kann dieses Millionenprojekt den stagnierenden Tourismus in Schierke beleben?

Schierke ist eines der beliebtes Urlaubsziele im Harz. Zuletzt waren die Übernachtungszahlen aber rückläufig.

Schierke/Wernigerode. - Straßen, Brücken, Eisstadion, Konzertpavillon, Parkhaus, dazu etliche neue Urlaubsunterkünfte, neue Restaurants - Millionen von Euros sind in den vergangenen Jahren in den Harz-Ort Schierke geflossen. Eine Seilbahn zum Winterberg sollte der touristischen Entwicklung des Brockendorfes die Krone aufsetzen. Doch dazu kam es nicht. Seit der Traum von der Seilbahn ausgeträumt ist, scheint Schierkes Entwicklung zu stagnieren. Eine neue Attraktion soll es nun richten.