  4. Sperrungen auf Autobahn 36: Stadtwerke Wernigerode reißen Strom-Freileitungen ab

Die Autobahn 36 wird an einem Februar-Abend zur Baustelle der Stadtwerke Wernigerode. Autofahrer sollten mit Verkehrseinschränkungen rechnen – inklusive Vollsperrungen.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 14.02.2026, 10:50
Blick von der Brücke an der Anschlussstelle Wernigerode-Mitte auf die Autobahn 36: Dieser Bereich wird zeitweise gesperrt.
Blick von der Brücke an der Anschlussstelle Wernigerode-Mitte auf die Autobahn 36: Dieser Bereich wird zeitweise gesperrt. Archivfoto: Holger Manigk

Wernigerode. - Autofahrer auf der A36 müssen sich in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag, 18. und 19. Februar, auf zwei Vollsperrungen einstellen. Der Grund: Die Stadtwerke Wernigerode lassen nicht mehr genutzte Strom-Freileitungen abreißen, die an zwei Stellen direkt über die Nordharz-Autobahn verlaufen.