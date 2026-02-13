Die Autobahn 36 wird an einem Februar-Abend zur Baustelle der Stadtwerke Wernigerode. Autofahrer sollten mit Verkehrseinschränkungen rechnen – inklusive Vollsperrungen.

Blick von der Brücke an der Anschlussstelle Wernigerode-Mitte auf die Autobahn 36: Dieser Bereich wird zeitweise gesperrt.

Wernigerode. - Autofahrer auf der A36 müssen sich in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag, 18. und 19. Februar, auf zwei Vollsperrungen einstellen. Der Grund: Die Stadtwerke Wernigerode lassen nicht mehr genutzte Strom-Freileitungen abreißen, die an zwei Stellen direkt über die Nordharz-Autobahn verlaufen.