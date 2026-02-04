Verkehrsbehinderungen im Harz Großbaustellen 2026: Stadtwerke Wernigerode bauen Fernwärme- und Stromnetz massiv aus
Ab Frühjahr 2026 bauen die Stadtwerke in Wernigerode ihr Fernwärme- und Stromnetz weiter aus. Wo sich Autofahrer und Anwohner dann auf Einschränkungen einstellen müssen.
04.02.2026, 06:00
Wernigerode. - Neue Hausanschlüsse und Rohrleitungen – die Stadtwerke Wernigerode erweitern 2026 ihr Fernwärmenetz. Das sind aber nicht die einzigen Baustellen des Energieversorgers, auf die sich vor allem Autofahrer in der Harz-Stadt einstellen müssen.