Die Saison 2025 war für den Förderverein der Stabkirche Stiege wieder sehr erfolgreich. Für 2026 sind auch deshalb wieder viele Veranstaltungen geplant. Welche das sind und was im Dezember 2025 noch ansteht.

Stabkirche Stiege im Oberharz: Diese Veranstaltungen 2026 stehen bereits fest

In der Stabkirche Stiege werden auch 2026 wieder viele Veranstaltungen stattfinden.

Stiege. - Mit dem Saisonende 2025 geht für den Förderverein Stabkirche Stiege wieder ein erfolgreiches Jahr mit vielen gelungenen Veranstaltungen zu Ende. Auch 2026 können sich Besucher auf Feste und Konzerte freuen. Doch bevor es soweit ist, steht in diesem Jahr noch ein weiteres Event bevor.