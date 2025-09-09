Straßenverkehr im Harz Staualarm in Wernigerode: Neue Ampel an der Westerntor-Kreuzung in der Kritik bei Autofahrern
Die Westerntor-Kreuzung gilt als Nadelöhr in Wernigerode - Rückstaus frustrieren Autofahrer. Warum es jetzt an dem Verkehrsknoten Besserung geben sollte und wie die Ampelschaltung für mehr Sicherheit verändert wird.
09.09.2025, 14:00
Wernigerode. - Baustellen und überfüllte Straße stressen Autofahrer in Wernigerode. Handwerker Jürgen Randolff muss zehnmal täglich über die Westerntor-Kreuzung: „Die Staus auf der Friedrichstraße sind noch schlimmer geworden - die neue Ampel hat nichts verbessert“, klagt der Chef eines Sanitärinstallateur-Betriebs aus Hasserode.